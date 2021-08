E’ Youssouf il “prescelto”: bisogna convincere il Saint Etienne  

Dopo l’infortunio di Demme, la priorità sul mercato del Napoli cambiata. Sembrava si fosse alla ricerca spasmodica di un terzino sinistro, invece la priorità pare essere diventata un centrocampista. E, come scrive il Corriere del Mezzogiorno, si sta provando a convincere il Saint Etienne alla cessione di Youssouf in prestito con diritto di riscatto. E’ dunque lui, francese di anni 22, il favorito per la mediana, il primo nome sulla lista del ds Giuntoli per rinforzare il reparto che ha visto andare via Bakayoko, tornato al Milan.