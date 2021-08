Di Marzio: “Il Napoli si deve rinforzare, non può chiedere sempre l’elemosina”

L’ex allenatore del Napoli Gianni Di Marzio, intervenuto ai microfoni di Radio Marte ha parlatodelle mosse fi mercato del Napoli: “Il Napoli deve completare la squadra? Non ha preso nessuno, altro che completare… Serve un centrocampista. Per fortuna, Luciano Spalletti ha vinto all’esordio in campionato. Bravo Lorenzo Insigne, che ha segnato il secondo rigore dopo aver sbagliato il primo. Il Napoli si deve rinforzare, non può chiedere sempre l’elemosina con giocatori da prendere gratis o che devono quasi pagare loro per venire da noi. Serve un sostituto di Diego Demme ed anche un playmaker vero davanti alla difesa. Fossi stato nei panni di Luciano Spalletti, avrei insistito per avere un nuovo terzino sinistro: avrei fatto di tutto per far comprare qualcuno in quel ruolo. Il Napoli deve entrare assolutamente in Champions League, non può perdere per l’ennesimo anno il pass per partecipare alla massima competizione europea”, ha concluso l’ex allenatore del club azzurro, oggi esperto di calcio internazionale.