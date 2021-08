Da Manolas ad Ounas, passando per Machach. Aggiornamenti sul mercato in uscita del Napoli

Il mercato estivo del Napoli è stato scandito da due passaggi, prima vendere e poi acquistare, ma al momento di cessioni sono state fatte poche. La crisi ha riguardato tuti, compreso i partenopei che non sono riusciti a piazzare i vari giocatori. Negli ultimi giorni si è “congelata” l’operazione Manolas all’Olimpiacos, visto che la società greca non ha formulato l’offerta giusta da 15 milioni. Non si sblocca neanche Ounas al Marsiglia, visto che il massimo sarebbe prestito con diritto di riscatto, mentre De Laurentiis vorrebbe minimo con obbligo di riscatto. Novità invece potrebbero arrivare per Machach che potrebbe andare in prestito a giocare all’estero, come il suo ex compagno Zedadka che da ieri è allo Charleroi.

La Redazione