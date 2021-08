Caso Nazionali, anzi caos: per esempio, in vista di Napoli/Juventus…

Da Juventus-Napoli a Napoli-Juventus è un attimo, undici mesi e anche meno, per scoprire che pure stavolta, proprio come un anno fa, sta per nascere un «caso», dovuto ad un calendario in cui una serie di partite così ravvicinate, non puoi permettertele. Napoli-Juventus si giocherà domenica 12 settembre. In quella data, Spalletti avrebbe appena ritrovato Osimhen e Koulibaly, impegnati con le nazionali, Ospina, che si aggregherebbe alla vigilia, idem per Ounas, Lozano ed Elmas. E mentre Spalletti starà pensando ai fatti suoi, Massimiliano Allegri avrà qualche preoccupazioni in più, perché la sera del 9, in Sud America, vedrà scendere in campo Dybala, Cuadrado, Bentancur, Danilo e Alex Sandro. Voli privati per rientri o no, il resto lo fanno le disposizioni in materia di Covid per chi è reduce da «zone rosse», l’obbligo di isolamento, un Dpcm che le società stanno studiando. Alla base “la stessa partita”, ma per una “guerra” che stavolta però riguarda tutti, in Italia come all’Estero. La Premier ha rotto gli indugi e ha annunciato il blocco dei suoi Nazionali ed in fila indiana si sono poi accodati Spagna, Italia e Francia. La Fifa – attraverso il presidente Infantino – ha scritto al premier inglese Boris Johnson e ha sollecitato anche la Liga spagnola, affinché rivedano le proprie posizioni. Napoli-Juve viene presa come esempio perchè è il match che coinvolge il maggior numero di calciatori, ben dodici (sei azzurri e sei bianconeri).