Cammaroto: “Se parte Manolas ecco chi arriva…”

Il giornalista esperto di calciomercato Emanuele Cammaroto, nel suo editoriale su napoli magazine, si è soffermato sulle strategie di mercato del Napoli: “Tutto ruota attorno al possibile addio di Manolas: già ad aprile, non ieri mattina, anticipammo che in difesa c’era all’orizzonte una cessione del greco e non di Koulibaly. Raiola ci ha provato in Italia con il Milan, poi ha sondato la Juve e adesso sta tentando la missione (quasi) impossibile di riportarlo a casa, all’Olympiakos. Ad oggi si cerca un’intesa complessa, difficile da trovare ma la trattativa non si è spenta. Il Napoli, che a suo tempo prelevò Manolas dalla Roma per 36 milioni, sperava di trovare un club disposto a mettere sul piatto almeno 18 milioni e l’agente del giocatore lo ha proposto da più parti. Mi risulta che ci abbia provato anche con il Bayern Monaco ma non c’è stato niente da fare. Ora sul piatto c’è un quinquennale da 2 milioni per Manolas ma il Pireo offre solo 6 milioni bonus compresi e il Napoli ne chiede ad oggi non meno di 11. Le parti sono distanti ma Raiola non molla. Si tratta ad oltranza ma se i greci non alzano l’offerta l’affare non si chiude e il difensore resta a Napoli con buona pace del suo desiderio di tornare in Grecia per seguire da vicino i propri affari nel turismo. Se parte Manolas c’è un accordo con Marcao del Galatasaray. Il primo obiettivo era Senesi, ma su di lui non ci sono margini per averlo in prestito. Mustafi è un’idea a costo zero ma non entusiasma lo staff tecnico azzurro. Era stato offerto al Napoli anche Mangala, ex Porto e Manchester City”.