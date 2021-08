Spalletti resterà male, ma il “tesoretto” Ounas è vicino al Marsiglia che ha alzato l’offerta

Magari Spalletti ci resterà male, ma alla fine Adam Ounas potrebbe andar via. Perché fedele al motto di questa estate ovvero non ci sono incedibili dopo che l’Olympique Marsiglia ha alzato ancor di più l’offerta (che non è ancora quella giusta), avvicinandosi alla valutazione complessiva fissata dal Napoli per darlo via, ovvero circa 15-18 milioni, la trattativa per Ounas si è clamorosamente aperta. Peraltro, l’esterno si è fatto due conti e ha capito che difficilmente avrà un ruolo di primo piano nel Napoli. P. Taormina (Il Mattino)