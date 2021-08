SKY- Amrabat-Napoli non si farà, il marocchino verso l’Atalanta!

Pochi giorni ancora e poi si chiuderà anche il mercato estivo. Con il Napoli assolutamente non-protagonista di questa estate con pochi soldi, poche idee e pochi affari in giro per tutta l’Europa. Agli azzurri di Spalletti manca ancora un colpo in mezzo al campo, colpo che difficilmente sarà Sofyan Amrabat. Come riportato da Sky Sport, infatti, i contatti di qualche giorno fa tra il Napoli e la Fiorentina non hanno avuto seguito e il club azzurro si è pian piano defilato da quella che poteva essere una trattativa lampo per il centrocampista che piace a Giuntoli dai tempi del Verona. L’unica pista per Amrabat, ad oggi, sembra essere l’Atalanta, tornata alla carica per lui.

Fonte: Mattino