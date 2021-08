Se andasse via Manolas, DeLa non investirebbe in acquisti i 9 milioni del costo annuale del greco

Non è finita la telenovela iniziata a Ferragosto: perché il Napoli sta trattando con l’Olympiacos la cessione di Kostas Manolas (stipendio da 8,4 milioni lordi all’anno) e in queste ore anche De Laurentiis ha avuto contatti con gli emissari greci per trovare la soluzione. Anche qui tutto dipende dal valore con cui sotto il Partenone daranno al difensore ex Roma. Perché incedibili non ce ne sono. De Laurentiis e Giuntoli sono in continuo contatto: nel caso di addio di Manolas, non ci sarebbe ulteriori operazioni di mercato. Perché Rugani è irraggiungibile anche se dovesse ridursi l’ingaggio attuale (guadagna 3 milioni) e in ogni caso la Juventus non pare interessata a trattare. Il Napoli non pensa di inserire Petagna in qualche operazione last minute: l’attaccante ha richieste numerose, ma nessuna a titolo definitivo. Fonte: Il Mattino