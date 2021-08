Salta l’Inter per Insigne, per AdL è un’altra boccata d’ossigeno

Il Napoli e Lorenzo Insigne, si proseguirà insieme, ora è quasi ufficiale, visto che l’Inter ha già preso Correa e completato l’attacco. Il capitano resterà in maglia azzurra e quindi si concentrerà per il bene del club e dei suoi tifosi. Questi ultimi sono dalla sua parte visto i cori a Castel di Sangro e domenica sera al “Maradona”. Adesso però c’è da capire quando si incontreranno le parti in questione. Doveva essere questa settimana, ma troppi riflettori erano puntati, come riporta il Mattino, quindi ci vorrà una senza che si possa sapere il dove e il quando. Quando avverrà si capirà se si potrà aprire uno spiraglio, oppure chiudere senza rinnovo.

La Redazione