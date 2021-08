Roma/Trabzonspor 3-0: giallorossi ai gironi della Conference League

All’ Olimpico di Roma, gara valida per il passaggio del turno e per la qualificazione alla fase a gironi della Uefa Conference League. La Roma di Josè Mourinho ha a disposizione due risultati su tre per farlo. Dopo circa venti minuti di studio, i giallorossi la sbloccano con Cristante e da quel momento in poi, la gara si può definire in discesa. Il raddoppio arriva ad opera di Zaniolo, mentre il tris porta la firma di El Shaarawy. Primo obiettivo della squadra capitolina centrato. Di seguito il tabellino del match:

Roma – Trabzonspor 3-0 20′ Cristante, 65′ Zaniolo, 84′ el Shaarawy

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout (78′ Villar); Zaniolo (78′ El Shaarawy), Pellegrini, Mkhitaryan (72′ C. Perez); Abraham (64′ Shomurodov). All. Mourinho

TRABZONSPOR (4-3-3): Cakir; Bruno Peres (72′ Serkan), Edgar, Vitor Hugo, Trondsen (72′ Ismaili); Bakasetas, Siopis (66′ Yussuf), Hamsik; Gervinho (46′ Omur), Cornelius (19′ Djaniny), Nwakaeme. All. Avci

Ammoniti: Veretout, Siopis, Edgar