Questa mattina presentazione della squadra del Napoli femminile. Le parole del presidente Carlino

Una location prestigiosa, la Sala dei Baroni del Maschio Angioino, ha fatto da cornice alla presentazione alla stampa del Napoli Femminile, cui ha preso parte l’assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello. È stato proprio lui a fare gli auguri alla squadra azzurra a nome dell’amministrazione e ad esprimere la speranza che il Napoli Femminile possa dalla prossima stagione tornare a giocare in città. Lello Carlino ha ringraziato per l’auspicio ma nel contempo si è detto felice di disputare questo campionato al “Piccolo” di Cercola, che aprirà i battenti sabato alle 20.30 per ospitare la sfida con l’Inter. “Sarà un match duro – ha detto il presidente del Napoli Femminile – ma abbiamo costruito una squadra che mi dà garanzie, almeno stando a quanto ho visto in amichevole. Ho fiducia nel lavoro del dg Crisano e del tecnico Pistolesi, spero che riusciremo a consolidarci in A nella stagione che di fatto porta al professionismo e magari di riuscire a stupire andando oltre le previsioni della vigilia”. Per mister Pistolesi una vera e propria investitura nel giorno del suo onomastico: “Per i miracoli – ha scherzato – ci stiamo attrezzando, sono umile ma ambizioso e vorrei regalare a questa piazza, dopo la salvezza dello scorso anno, le soddisfazioni che merita e per conseguire le quali la società si prodiga ogni giorno”.