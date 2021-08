Ounas, ad un passo dalla Ligue 1. C’è un retroscena su Spalletti

Il futuro di Ounas, mai come questa volta, sembra davvero ad un passo dalla cessione. Il franco-algerino, bene nella gare amichevoli aveva convinto tutti a restare per questa stagione. Nelle ultime ore il Marsiglia si è mosso con decisione e vorrebbe portarlo nella Ligue 1, campionato che il giocatore conosce bene. La formula potrebbe essere prestito con diritto di riscatto a 13 milioni, il club azzurro vorrebbe un ritocco a prestito oneroso. Spalletti, secondo il CdS, non vorrebbe che il giocatore andasse via, ma per sbloccare il mercato è l’unica soluzione.

La Redazione