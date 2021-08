Napoli/Juve sarebbe una gara “falsata” se i giocatori partissero per le nazionali

Le partite delle nazionali si disputeranno dal 30 agosto all’8 settembre. Per recuperare la finestra Qatar 2022 persa a marzo 2020, però, in Sudamerica si giocherà anche il 10 settembre (come Argentina-Bolivia e Uruguay-Ecuador), praticamente a meno di 48 ore dall’inizio degli anticipi della 3ª giornata di A. Tra questi c’è Napoli-Juventus del 12/09, big match al quale dovrebbero rinunciare i bianconeri Dybala, Alex Sandro, Danilo e Betancur e gli azzurri Ounas, Koulibaly, Lozano, Ospina e Osimhen. La lista degli “italiani” che non sarebbero a disposizione è lunga e include, tra gli altri, anche gli interisti Lautaro, Correa e Dzeko, poi Musso, Malinovskyi e Muriel dell’Atalanta, Quarta, González e Pulgar della Fiorentina, Mkhitaryan e Viña della Roma, Hysaj e Milinkovic della Lazio. Oltre al Sudamerica, il governo italiano considera “ad alto rischio” anche Albania, Armenia, Gran Bretagna, Bosnia, Serbia, Usa, Ucraina, gli Stati africani e tutti gli altri inseriti negli elenchi D ed E del ministero della Salute. Fonte: CdS