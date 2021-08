Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, è intervenuto su Sky, ecco le sue parole: “Champions? È un girone insidioso, l’importante è arrivare all’appuntamento con la squadra migliore. Mercato? Non ci saranno altre operazioni in entrata, la rosa è delineata, non è stato facile sostituire Lukaku e Hakimi, ma era necessario mettere in sicurezza l’azienda in un momento di contrazione finanziaria, sono sicuri che i tifosi capiranno”.