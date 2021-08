Marcao: nome accostato più volte al Napoli, conosciamolo meglio

Marcos do Nascimento Teixeira, meglio noto come Marcao, difensore del Galatasaray, nelle ultime ore il suo nome è stato accostato al Napoli.

Posizione e skill

Difensore centrale che gioca di più sul lato sinistro, sa adattarsi anche sul lato destro, in una difesa a 4. E’ un difensore che ha una struttura fisica importante alto 185 cm. per un peso di 75 kg., ma la sua fisicità gli permette di essere anche abbastanza veloce. Tende sempre a staccarsi per ricevere la palla tra i piedi per poterla giocare, la sua postura e la sua ricezione sono ottimali per permettergli di vedere sempre più compagni liberi (vedi immagini).

In più il brasiliano è dotato di una ottima visione di gioco e freddezza che gli permettono di vedere subito la giocata (vedi immagini); infatti è sempre alla ricerca del compagno libero da avversari, ed in alcuni casi porta palla finchè non lo raddoppiano fino a creare superiorità in un’altra zona di campo. Ha dalla parte sua anche la precisione e la potenza giusta nei passaggi.

Conclusione

Potrebbe essere un buon sostituto di Manolas, anche per quello visto durante la preparazione campionato con mister Spalletti che ha richiesto ai difensori centrali di portare palla per poi giocarla con i compagni. Ecco perchè dalla Turchia arrivano queste voci di mercato, forse è stato visionato e può rientrare nei parametri del difensore centrale richiesto da Spalletti in caso dovesse partire Manolas. Il greco sembrerebbe voler andare verso l’Olimpiakos ma manca ancora l’accordo tra le due società, in quanto a bilancio il Napoli ha Manolas a 21 milioni, e vorrebbe un offerta che almeno pareggi questo costo. Fino ad oggi l’offerta del club greco è di 8 milioni ben lontana da quello che il presidente De Laurentiis vorrebbe, ovvero circa 20 milioni.

Approfondimento a cura di Antonio Pisciotta

