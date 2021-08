L. Marchetti, giornalista: “Le ambizioni di questa squadra sono alte”

A Radio Marte è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato: “Il Napoli cercherà di approfittare delle situazioni di mercato ma non si sono verificate le condizioni. Magari il Napoli sarà anche costretto a cedere in prestito, guardiamo per esempio a Ounas. E’ stato più facile vendere i giocatori da 80-90-100 milioni di euro che quelli da 15.

Locatelli-Juventus? Ci sono delle spiegazioni da un punto di vista bilancistico. La Juventus pagherà il giocatore in più tempo e con l’obbligo di riscatto il Sassuolo farà una plusvalenza immediata. Mercato azzurro conservativo non volontario, offerte non sono arrivate. il Napoli ha tenuto i giocatori e questo è un vantaggio. Spalletti ottimo allenatore, ha l’esperienza per arrivare fino in fondo. Europa League? All’inizio sembra facile, poi andando avanti ci sono squadre molto importanti. Lo scorso anno dicevamo che poteva lottare per vincere il campionato e le nostre previsioni non sono state vicine alla realtà. Ma ritengo che le ambizioni possano essere comunque alte”.

Premi qui per seguire altre notizie sul Napoli

Fonte: Radio Marte