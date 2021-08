L. Marchetti, giornalista: “E’ contento di avere una rosa di grande qualità”

A Radio Marte è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato: “Qualcosina che bolle in pentola in chiave Napoli c’è. Il centrocampista se riesce a farlo lo fa. Abbiamo provato a capire se Pjanic potesse essere un’opportunità e non ci risulta. La pista Amrabat è una pista valida anche se c’è l’Atalanta e Spalletti è comunque contento di Lobotka. Il mercato del Napoli è stato difficile, si ipotizzavano partenze ma non sono arrivate offerte importanti. Spalletti è contento di avere una rosa a prescindere di grande qualità. Mancano ancora 5-6 giorni di mercato e le opportunità da cogliere sono possibili. Bisogna capire se sono possibili alcune cose o meno.”