In vista del Genoa, Spalletti pensa al duo “leggero”

In attesa di conoscere il verdetto su Osimhen, ovvero la speranza di vedere ridotta la squalifica ad una giornata, quindi esserci contro la Juventus, Spalletti pensa a come sostituire il nigeriano. Il ragazzo dovrà in questi giorni metabolizzare che i contatti ci saranno sempre, perciò bisognerà evitare queste reazioni in futuro. Contro i rossoblù due le soluzioni al posto dell’ex Lille. Insigne falso nueve come a gara in corso contro il Venezia, Lozano e Politano ai lati. In alternativa il messicano al centro dell’attacco com’è successo lo scorso anno in un paio di circostanze. Di sicuro sarà un modo diverso di attaccare, più fantasia con il capitano, oppure la velocità con l’ex Psv Eindoven. Petagna al momento non è al 100% e quindi non viene ancora preso in considerazione, se non a gara in corsa.

La Redazione