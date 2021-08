In attesa di Manolas, il Napoli ha già in mente due difensori

Il futuro di Manolas è ancora tutto da scoprire. Non è un mistero che da più di una settimana l’Olimpiacos avrebbe convinto a tornare in patria, compreso l’ingaggio che il calciatore si sarebbe ridotto. Negli ultimi giorni, però il tutto si sarebbe bloccato, visto che dalla Grecia non sono arrivate offerte ufficiali. Tra il club azzurro, l’agente Mino Raiola e il difensore i rapporti sono freddini, ma nulla ancora è perduto. Dovesse l’Olimpiacos affondare il colpo, passare all’offerta, i partenopei saprebbero già come muoversi. Due le opzioni, prendere lo svincolato Mustafi, oppure il brasiliano Marcao del Galatasaray. Quest’ultimo arriverebbe con la cessione di Manolas, quindi non ci resta che attendere novità dalla Grecia.

La Redazione