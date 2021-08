Ieri al Konami Training Center ospite speciale in visita al Napoli

Il Napoli è concentrato sulla prossima sfida contro il Genoa, domenica pomeriggio al “Luigi Ferraris”, ore 18,30, per confermare il successo contro il Venezia. Ieri al “Konami” Training Center di Castel Volturno, c’era un ospite speciale, l’arbitro Guida di Torre del Greco. Il designatore Rocchi quest’anno l’idea è di mandare ai campi di allenamento gli arbitri come modo di creare un dialogo e spiegare i regolamenti. Davvero originale e per evitare polemiche, anche se le parole di Gravina su Osimhen sono una sorta di monito: “Il ragazzo ha sbagliato. Non avveleniamo il pozzo già alla prima di campionato”.

La Redazione