Giuntoli cerca solo un mediano ed solo alle condizioni del Napoli

Il mediano. L’altro tassello. Non c’è altro che il Napoli cerca, giusto o sbagliato che sia. E in prestito. Secco. Esattamente come fatto con Bakayoko un anno fa e Juan Jesus questa estate. Dunque: il Saint Etienne sa le condizioni offerte da Giuntoli per Zaydou Youssouf, classe ’99 ovvero prestito oneroso legato anche a presenze e gol. E con un bonus in caso di ritorno in Champions. Stesse condizioni offerte alla Fiorentina per Sofyan Amrabat (ovvero prestito di un anno a cifre legate al piazzamento finale) che è un esubero di Italiano e che i viola preferirebbero girare al Napoli piuttosto che all’Atalanta. Tutto non semplice, proprio perché avviene con offerte low cost. Dunque, in questo momento è tutto in fase di studio. L’impressione è che il centrocampista possa arrivare nelle ultime ore di questo mercato senza colpi di scena targati Napoli. Scenario che potrebbe cambiare, ma non tanto, nel caso in cui possano entrare in cassa i soldi per due cessioni che sono in ballo. Fonte: Il Mattino)