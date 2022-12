ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – G. Apicella (dif. Pomigliano): “I tifosi? Felici di giocare in serie A e con la nostra gente. Pronte per la Juventus”

Il campionato di serie A femminile, sta per iniziare, le aspettative sono tante e fare pronostici in testa e in coda, non è affatto semplice. Tra le squadre c’è sicuramente curiosità per il neo promosso Pomigliano femminile. Le campane esordiranno contro la Juventus a Vinovo e ilnapolionline.com ha intervistato il capitano delle “pantere” Gaia Apicella.

Ritornando all’amichevole di Vinovo di un paio di settimane fa, che cosa hai provato, assieme alla squadra di vivere una serata del genere? “Si respirava un clima di professionismo, anche se ancora non c’è stato il definitivo passaggio, però per noi è stato un evento importante. Contente per il risultato, ma da sabato inizierà il campionato e dovremo dare il massimo sin dalla sfida contro la Juventus”.

Come stai vivendo il momento del tuo esordio assoluto in massima serie? “Io come molte di noi della squadra, saremo al debutto in serie A, perciò c’è emozione per questo. Al fischio d’inizio dovremo concentrarci sul campo per dare tutto noi stesse. Affrontare le campionesse d’Italia, sicuramente ci consentirà di tenere alta la concentrazione, senza snobbare l’avversaria. Sappiamo che al minimo errore loro non ti perdonano e quindi l’attenzione dovrà essere ai massimi livelli”.

Per te affrontare un’icona come Sara Gama, cosa proverai in quegli istanti prima del fischio d’inizio? “Già per me, oltre che per la squadra, affrontare la Juventus in campionato, sarà certamente straordinario. Sara Gama, come hai detto tu, è un’icona del calcio femminile, ed una giocatrice straordinaria, perciò sarà splendido averla da avversaria. La Juventus è reduce da due gare internazionali, quindi minuti nelle gambe. Noi cercheremo di tenere testa e provare a giocarcela al massimo”.

Sulla carta la rosa costruita dal Pomigliano può fare molto bene. Cosa ne pensi in merito? “Sono d’accordo con te, la società ha allestito una squadra competitiva, ora è chiaro che spetterà a noi dimostrarlo sul campo. Sappiamo che sin da sabato non sarà semplice confermare la categoria, però siamo pronte e cercheremo di dare il massimo fino a fine stagione”.

Ci vorrà ancora molto tempo, ma cosa ne pensi del derby contro il Napoli, evento storico per la Regione in serie A? “Per quella sfida, bisognerà attendere ancora un intero girone, visto che le gare saranno tante. E’ chiaro che molte di noi hanno giocato nel Napoli e ci sarà la voglia di fare bene in quelle due sfide. Detto ciò, siamo concentrate per l’inizio di stagione e vogliamo partire bene per far felici i nostri tifosi”.

A proposito di tifosi, come sta vivendo la città l’evento della serie A, come clima e passione? “Noi non vediamo l’ora di poter riavere il pubblico sugli spalti. Questo non accade dalla stagione della serie C, dove fece la differenza. La promozione in serie A, è stata bella tra successi e record, ma non condividerlo con la nostra gente, è stata la lacuna più grande. Noi li aspettiamo e la città è felice che si possa giocare in massima serie e con avversari importanti”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

