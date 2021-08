Champions – E’ l’ex azzurro Jorginho il re della competizione!

Nel pomeriggio, contestualmente ai sorteggi dei gironi di Champions, l’Uefa ha premiato i migliori calciatori e le migliori calciatrici della passata edizione. Il calciatore dell’anno è Jorginho, Tuchel è invece l’ allenatore. L’ex calciatore del Napoli ha battuto in finale: Kevin De Bruyne (Manchester City e Belgio) e N’Golo Kanté (Chelsea e Francia). Le sue parole: “Mi dispiace non essere lì in un momento così importante, sono veramente felice per questo premio. Non posso che dire grazie a tutti coloro hanno contribuito. Un grazie di cuore alla mia famiglia, ad amici, tifosi, compagni, allenatori. Anche a chi non credeva in me e mi ha motivato per fare ancora di più”. Premiati anche Kjaer e i medici danesi che salvarono la vita a Eriksen