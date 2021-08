Bassetti: “Impedire ai calciatori di raggiungere le loro nazionali? ..” Il parere del medico

Il dott. Matteo Bassetti, direttore Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino di Genova, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto nuovo, a Punto Nuovo Sport Show. “Impedire ai calciatori di raggiungere le loro nazionali? Ci sono paesi che sono molto più indietro a livello di vaccinazioni, con una circolazione molto importante a livello di virus. Se mandi in un paese il tuo calciatore, non vaccinato, in un paese dove non c’è una bolla l’indice di rischio è molto alto per quel calciatore che può tornare contagiato. Dopo puoi trovare 10-15 giorni in quarantena quell’atleta. Se ci fosse un protocollo di sicurezza, con solo i soggetti vaccinati, allora la situazione sarebbe diversa. Se parliamo di soggetti vaccinati, però, non ci sono problemi. Si tratta di un atteggiamento di difesa delle leghe. Certo è che se vogliamo vincere la pandemia, non possiamo vaccinare in Italia, ad esempio, e lasciare indietro gli altri paesi”.