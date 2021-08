A. Renica, allenatore: “La rosa va completata, per quanto sia un allenatore esperto”

A Radio Marte è intervenuto Alessandro Renica, allenatore: “Amrabat? A Verona ha giocato molto bene, lì a Firenze ha subito un infortunio che ne ha limitato le possibilità. Può far vedere ciò che ha fatto all’Hellas. Spalletti fa bene a dire che il Napoli sta bene così? No, quando arriveranno le assenze, la fatica e gli infortuni, riemergeranno antichi problemi per quanto lui sia un allenatore esperto. La rosa va completata perché altrimenti si tornerà a dire o a pensare che il problema è l’allenatore quando non lo è.”

Fonte: Radio Marte