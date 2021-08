Zielinski, infortunio che verrà valutato in vista del Genoa

Ieri è stata la giornata dei verdetti in casa Napoli, riguardavano Osimhen e Piotr Zielinski. Sul nigeriano si è già detto delle due giornate di squalifica e del ricorso che farà il club in Appello. Sul centrocampista polacco si tratta di una forte contusione al quadricipite destro. Infortunio che verrà valutato giorno dopo giorno, in vista della trasferta al “Luigi Ferraris” contro il Genoa. Ad oggi è in forte dubbio la sua presenza contro i rossoblù, nel caso di forfait è pronto Elmas.

La Redazione