Spalletti lavora per trovare il sostituto di Osimhen

Il Napoli ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti al Training Center di Castel Volturno, obiettivo e ottenere altri tre punti contro il Genoa al “Luigi Ferraris”. Out per squalifica Osimhen, due giornate per il nigeriano, perciò mister Spalletti sta già al lavoro per il sostituto. La sensazione, come riporta il CdS, che ci sarà il falso nueve, visto che Petagna, non sembra ancora al 100%. Due le soluzioni, Lozano, già fatto in passato, oppure Insigne. Il capitano sembra la scelta più ovvia, come si è visto contro il Venezia a match in corso. Soluzione che verrà attuata per non dare punti di riferimento alla squadra rossoblù di Ballardini.

LLa Redazione