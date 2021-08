Spalletti consiglia Victor: “Attento alle reazioni”. Il Napoli non lo ha multato

Spalletti che già nelle dichiarazioni post-partita lanciò un messaggio a Osimhen «di stare più attento alle sue reazioni emotive perché i difensori tenteranno sempre di dargli fastidio per limitare la sua esuberanza fisica», ha ribadito il suggerimento a Victor per evitare che in futuro possa incorrere in altre situazioni di questo tipo. Il nigeriano che si è già scusato con i compagni non è stato multato dal club azzurro. Fonte: Il Mattino