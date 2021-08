PRIMAVERA 1 – Bologna-Napoli, designata la terna arbitrale

Sabato pomeriggio alle ore 14,30, ci sarà l’esordio nel campionato Primavera 1 del Napoli, tornato in massima serie. Gli azzurri affronteranno in trasferta il Bologna. Per la sfida in terra emiliana, è stata designata la terna arbitrale. La gara verrà trasmessa da Sportitalia.

Bologna-Napoli Arbitro: Francesco D’Eusanio di Faenza; Ass1: Ayoub El Filali di Alessandria; Ass2: Marat Ivanavich Fiore di Genova

Fonte: aia-figc.it