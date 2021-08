Ovviamente c’è Petagna sul taccuino di Spalletti

Dopo Lozano e Insigne altra ipotesi è quella di Petagna prima punta, l’unico centravanti di ruolo che ha giocato gli ultimi minuti della sfida con il Venezia al posto di Insigne: l’ex attaccante di Spal e Atalanta ha caratteristiche diverse, abile nella protezione del pallone per giocare di sponda per i compagni e forte di testa. La scelta per la sfida contro il Genoa di Ballardini dipenderà quindi dal tipo di partita che intende impostare Spalletti: la prima trasferta dell’anno in campionato senza il nigeriano che dopo l’ottimo precampionato ha cominciato la stagione di serie A nel peggiore dei modi. La speranza ora che è possa esserci con la Juve. R. Ventre (Il Mattino)