Ounas è stato un “osservato speciale”. Alla fine pare che la decisione sia stata presa: resta a Napoli, ha convinto Spalletti con un grande precampionato. Il tecnico ha deciso per una sua permanenza in azzurro e lo tiene in grande considerazione: il Marsiglia ha mostrato un interessamento ma non ha presentato offerte. In uscita c’è Machach.

Il Mattino