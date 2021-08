Osimhen, il Napoli vuole affidarsi a Ciro Immobile

Ieri il Napoli attendeva la sentenza del Giudice Sportivo Mastandrea nei confronti di Osimhen e alla fine è arrivata la stangata. Due giornate per il nigeriano, quindi al momento sicuro out contro il Genoa e dopo la sosta contro la Juventus. Nella sentenza c’è scritto, l’attaccante degli azzurri ha dato uno schiaffo a Heymans del Venezia, quindi un gesto di reazione. L’ex del Lille ha pagato a caro prezzo il gesto di troppa esuberanza, elemento che dovrà controllare in futuro, se vorrà evitare di caderci di nuovo. Il club azzurro ovviamente ha fatto già ricorso, il legale si affiderà alla prova televisiva, elemento che Mastandrea non ha potuto controllare per emettere la sentenza. C’è un precedente, quello di Ciro Immobile, dove gli fu ridotta ad una sola giornata, questo significherebbe averlo contro i bianconeri. Ci vorrà ancora del tempo, prima di conoscere il verdetto, ma nel frattempo il nigeriano dovrà guardare la squadra da casa per il match in Liguria e pensare che in futuro dovrà fare molta più attenzione.

La Redazione