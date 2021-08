Operazione centrocampo: si lavora per Amrabat, Gaetano in stand by

Si avvicina il 31 agosto, data di chiusura del mercato. L’ultima operazione sulla quale è impegnato il direttore sportivo Giuntoli è relativa al centrocampista: Amrabat della Fiorentina. C’è da lavorare sull’intesa con il club viola per la formula dell’affare (il Napoli si muoverebbe solo in prestito) e sulle cifre dell’operazione, relative anche all’ingaggio del centrocampista marocchino. Le altre piste per il centrocampista restano quelle di Youssouf del Saint Etienne e Berge dello Sheffield United. E poi potrebbe spuntare qualche nome a sorpresa, come è successo per l’arrivo di Juan Jesus. In attesa che si sblocchi la situazione relativa al mediano è rimasta in stand by la trattativa con la Cremonese per il passaggio in prestito di Gaetano: Spalletti in questo momento infatti, considerando anche il giovane Palmiero, ha soli cinque centrocampisti in organico.

Il Mattino