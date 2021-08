Napoli e i doppi puzzle chiamati Manolas e Ounas

Il presidente De Laurentiis, come sempre, è stato molto chiaro, vuole prima vendere e poi acquistare i giocatori. Manolas e Ounas sono i calciatori che in questo momento fanno parte della lista cessione del d.s. Giuntoli. Sul difensore greco c’è sempre l’Olimpiacos, dove la storia la conoscono tutti, manca l’offerta congrua della società ellenica. Questo è motivo di contrasto tra AdL, il giocatore e il suo agente Mino Raiola. Sul franco-algerino è spuntato il Marsiglia che è disposto ad arrivare a 13 milioni. Il Napoli, se ci fosse un ritocco verso l’alto, ne potrebbe parlare. L’ostacolo in questo caso sarebbe mister Spalletti che considera il ragazzo adatto al suo gioco e non vorrebbe che venisse ceduto. Nei prossimi giorni se ne saprà di più, ma non dovessero esserci cessioni, si proverà ad avere i calciatori in prestito con diritto di riscatto.

La Redazione