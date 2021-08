Il Napoli ieri ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno, al Training Center Konami, in vista della gara del “Luigi Ferraris” contro il Genoa di Ballardini. All’appello mancava Dries Mertens, il belga è volato in patria, permesso avuto dalla società per nuovi accertamenti. La punta azzurra rientrerà venerdì e lo staff medico valuterà il da farsi e decidere se poi sarà da inserire nella lista dei convocati in vista della Juventus, che ci sarà dopo la sosta per le nazionali.

La Redazione