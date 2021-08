Manolas gradisce il ritorno in Grecia, ma manca l’intesa tra i club

Eventuali operazioni in entrata sono collegate sempre a quelle in uscita. Quello che potrebbe accadere in questi ultimi giorni riguarda Manolas, partente se si sbloccasse il discorso con l’Olympiakos. Ma finora l’intesa economica tra i due club manca e per il difensore greco si è mosso anche il Torino per capire se sussistono margini per l’operazione. Manolas finora il suo gradimento lo ha espresso per l’eventuale ritorno in Grecia e quindi per il trasferimento all’Olympiakos. Se dovesse materializzarsi una sua cessione il Napoli dovrebbe poi prendere un altro centrale da aggiungere a Koulibaly, Rrahmani e Juan Jesus. Intanto Maksimovic si legherà al Genoa per quattro anni, il difensore serbo è andato via dal Napoli a giugno scorso a scadenza di contratto.

Il Mattino