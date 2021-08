M. Varriale, proprietario ristorante: “Mi ha detto che ci vedremo in questi giorni”

A Radio Marte è intervenuto Marco Varriale, proprietario del ristorante “Il borgo antico”: “Lobotka? Mi è stato chiesto di non farlo divertire troppo a tavola! Ieri è venuto a pranzo da noi e in campo si è visto che sta messo molto bene. Gli basta sempre venire qui e fare poi un’alimentazione regolare. Mertens? Mi ha detto che ci vedremo in questi giorni, manca poco al suo rientro. La tempistica non la conosco ma lo rivedremo presto in campo”.

Fonte: Radio Marte