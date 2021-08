L’ex azzurro Diawara a muso duro con un tifoso giallorosso

Nella giornata di ieri, all’esterno del centro sportivo di Trigoria si è verificato un episodio assai spiacevole che ha visto protagonista l’ex azzurro Amadou Diawara. Un tifoso giallorosso gli si è avvicinato, e con toni maleducati ed arroganti, gli ha chiesto perchè non lasciava il club per far posto ad un nuovo centrocampista. Il giocatore è sceso dalla macchina per affrontarlo, ed i due pur non venendo alle mani, ma si sono confrontati con toni accesi. A difendere il giocatore anche altri tifosi che erano presenti all’esterno del centro tecnico.

IlMattino.it