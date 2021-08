Giacchetta, ds Cremonese: “Gaetano è un prospetto sicuramente di alto livello”

Simone Giacchetta, ds della Cremonese e doppio ex di Napoli e Genoa, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo a Punto Nuovo Sport Show.

“Se il Napoli gioca come sa il pronostico è tutto a favore suo. Il Genoa la prima di campionato ha fatto giocare tanti giovani e ha pagato dazio contro una squadra come l’Inter. Il Napoli sa che per risolvere le partite vanno affrontate tutte nel migliore dei modi. Poi come le prepari mentalmente ricevi delle risposte, se sono state semplici o meno. Gaetano è un prospetto sicuramente di alto livello, deve continuare a crescere e maturare. Una nuova esperienza, l’ultimo step consacrerà Gaetano come giocatore pronto per il Napoli a tutti gli effetti. C’è differenza tra Serie B, Primavera e Serie A. I ruoli sono in base anche alle capacità tecniche e al motore che uno ha nelle gambe. La visione di vedere Gaetano a centrocampo è corretta. Poi attraverso le sue giocate, le sue scelte, il suo modo di essere si determinerà se sarà un play o una mezzala. Credo che si affermerà comunque a centrocampo nel futuro. Pecchia ha dichiarato apertamente di volere Gaetano. Alcuni infortuni nel Napoli hanno un po’ rallentato il trasferimento alla Cremonese ma resta una nostra volontà e c’è la disponibilità del Napoli a fare questa cosa. C’è un continuo confronto rispettando prima le esigenze della società, sapendo che la volontà del ragazzo è quella di, se non trova spazio a Napoli, confermarsi nella Cremonese”.