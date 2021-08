Genoa-Napoli: diamo uno sguardo ai precedenti tra le due squadre

La settimana di Genoa-Napoli, seconda giornata di Serie A è ormai giunta. Domenica ore 18.30 allo Stadio “Luigi Ferraris“ di Genova. Gli azzurri dovranno continuare quanto di buono fatto nella prima giornata di campionato.

Storia e passato

I precedenti delle trasferte a Genova del Napoli sono in positivo, 3 vittorie, 2 pareggi ed 1 sola sconfitta. La sconfitta che brucia più di tutte ovvero quella dello scorso anno, con l’errore di Maksimovic (oggi ricercato proprio dal Genoa, ndr); la doppietta di Pandev, ex degli azzurri.

Le statistiche dal 2015 al 2021, sorridono agli azzurri anche per i goal fatti (8) e quelli subiti (6). Con Fabian Ruiz, Lozano, Politano che dovrebbero essere della partita che hanno già segnato. E Mertens che addirittura ne ha fatti 3, che però ancora non rientra dall’infortunio.

Zone di gioco

Ecco le zone di gioco delle due squadre dopo la prima partita di campionato. Sulla parte sinistra della figura vediamo il Genoa che attaccherà più sulle fasce, quasi a specchio il Napoli che con il 43% attacca sulla fascia sinistra dal lato di Insigne.

Le probabile formazione sponda Genoa

Qui sopra vediamo la formazione che Mister Davide Ballardini ha utilizzato all’esordio in Serie A, nella prima partita contro l’Inter. Con il suo 1-3-4-1-2. La formazione che dovrebbe andare verso la riconferma per la partita in casa contro gli azzurri, salvo ultime ore di calciomercato, come ad esempio Maksimovic, od eventuali infortuni.

La probabile formazione sponda Napoli

Il Napoli di Spalletti dovrebbe riconfermare quasi tutti, ad esclusione di Zielinski che ha a che fare ancora con una botta ricevuta durante la prima partita. E sicuramente l’esclusione di Osimhen che ha ricevuto due giornate di squalifica; seppur il Napoli ha già confermato il ricorso per ridurre la squalifica, ma comunque l’attaccante salterà la trasferta di Genova. Spalletti dovrà trovare una soluzione lì avanti, sembrerebbe essere Lozano il prescelto, ma potrebbe essere anche Insigne che ha già provato quel ruolo anche con l’Italia durante gli Europei.

A cura di Antonio Pisciotta

