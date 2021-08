Fedele: “Napoli-Venezia si doveva vincere, non guadiamo come si è fatto”

Enrico Fedele, dirigente ed opinionista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, a Marte Sport Live.

“Napoli-Venezia? L’importante era vincere e si è fatto, non si discute proprio. Non guardiamo com’è stata vinta, onore al merito e andiamo avanti. Il dato negativo è che si è tirato in porta solo 4 volte, nel secondo tempo qualcosa in più c’è stato”.