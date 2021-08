Ecco come Osimhen potrà tornare in campo, lo spiega l’esperto avv. Vigna

L’ esperto di diritto sportivo«Il Napoli cercherà una riqualificazione della condotta dinanzi la Corte sportiva d’appello: dalla condotta violenta menzionata dal giudice sportivo si cercherà di passare ad una condotta antisportiva».

Ecco come Osimhen potrà tornare in campo: a spiegarlo è l’avvocato Mario Vigna, esperto di diritto sportivo, spesso impegnato anche in procedimenti arbitrali presso il Tas di Losanna.

Come si configurerà il ricorso del Napoli? «Immagino si parta dal presupposto che non c’era l’intento di procurare danno da parte di Osimhen: c’è, sicuramente, un gesto antisportivo nell’atto di liberarsi. Potrebbe configurarsi un caso analogo a quello di Immobile per una manata a Vidal, con la squalifica ridotta ad una sola giornata, ma con una multa più alta. Si potrebbe ottenere, ad esempio, come in quel caso, uno stop per una gara e 10mila euro di ammenda. C’è un però legato al referto dell’arbitro Aureliano».

Facile intuire che è legato a quella parola, schiaffo. «Esattamente. L’arbitro ha qualificato l’atto come uno schiaffo volontario, questo pesa molto. Aureliano sarà chiamato a testimoniare dinanzi la Corte. Se non dovesse fornire ulteriori elementi, sarebbe molto difficile far degradare la condotta violenta a quella antisportiva».

Quali saranno gli strumenti a disposizione del Napoli? «Ipotizzo che il Napoli sosterrà che c’era una fase attiva dell’azione, il movimento di Osimhen era teso a riprendere posizione di vantaggio in area: quanto è accaduto, è successo mentre la palla non era ancora, effettivamente, lontana. Si spiegherà che i due calciatori si strattonavano a vicenda: Osimhen ha ecceduto nella foga di liberarsi di Heymans. Si sosterrà che non c’è stato uno schiaffo, ma solo una manata per liberarsi dalla marcatura. Ho letto che c’erano stati precedenti contatti tra i due calciatori, Aureliano avrà interpretato quel gesto come una sorta di resa dei conti».

Che chance ha il Napoli di avere Osimhen con la Juve? «Sono scettico.Molto dipenderà da quanto Aureliano dirà alla Corte. Potrebbe esser importante che il Napoli faccia partecipare Osimhen al dibattimento: di norma, il collegio vede di buon grado una presenza diretta».

M. Giordano (Il Mattino)