Come sostituire Victor? La prima soluzione porta il nome di Lozano

Il tecnico azzurro comincia a studiare la sua sostituzione per la sfida di domenica al Ferraris contro il Genoa: la prima soluzione porta a Lozano centravanti, il messicano che ha già ricoperto questo ruolo la stagione scorsa nella fase in cui Osimhen mancava per infortunio. Il Chucky può sfruttare la sua velocità per puntare in verticale anche se ha caratteristiche diverse rispetto all’ex centravanti del Lille che punta sulla sua forza fisica per andare via ai difensori e lanciarsi in progressione. R- Ventre (Il Mattino)