CALCIO FEMMINILE – Designata la squadra che sarà in studio a La7

Sabato comincerà il campionato di serie A femminile e per la prima volta le gare verranno trasmesse su La7, ovvero in chiaro. In studio per il match d’esordio Empoli Ladies-A.s. Roma, ci saranno: Francesca Brienza e Antonio Cabrini. Le telecronache delle gare saranno affidate a Cristina Fantoni e Laura Gobbetti, commento tecnico di Martina Angelini, ex di Sky.

