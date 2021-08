Bruscolotti: “Gaetano? I ragazzi forti si vedono subito”

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, a Punto Nuovo Sport Show. “Manolas non mi dà tanta fiducia però va bene così. Per adesso ha giocato, è partito titolare contro il Venezia e bisogna solo aspettare. Per il resto si vedrà, mancano un po’ di giorni alla chiusura del mercato. Siamo in attesa che finisca di modo che si possa avere un quadro preciso e capire gli effettivi a disposizione di Spalletti. Così potrà proseguire nel suo lavoro. Per quanto riguarda la partita con il Genoa non bisogna fidarsi di nessuno perché specialmente queste gare iniziali sono sempre una storia a sé. Anche le squadre meno quotate possono creare seri problemi. Il Napoli si trova in una situazione da definire e l’assenza di Osimhen ha creato non pochi problemi. Le alternative ci sono sempre, poi bisogna vedere chi è disposto a fare sacrifici e giocare in un altro ruolo. Il tecnico sta valutano le soluzioni. Gaetano? I ragazzi forti si vedono subito. Poi è una questione di maturità ed è molto importante la fiducia dell’allenatore, come sta facendo Spalletti. Metterlo dentro già la prima giornata di campionato vuol dire che ci sono delle considerazioni, anche il Napoli ha delle esigenze a centrocampo. Restare potrebbe essere una grossa occasione per lui e tanti giovani sono esplosi così. Il calcio è anche questo. Chiaramente dovessero arrivare altri centrocampisti e lui dovesse restare fermo allora sarebbe meglio fargli giocare un campionato intero per esprimersi al meglio”.