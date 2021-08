Ben 5 calciatori del Napoli non partiranno con le rispettive nazionali!

La Lega Serie A quest’oggi ha diramato un comunicato ufficiale in cui spiega di essere a favore dei club contrari a mandare i propri giocatori in paesi in quarantena. Tra i calciatori del Napoli che rientrano in questa categoria e che non partiranno abbiamo: Ospina (Colombia), Osimhen (Nigeria), Koulibaly (Senegal), Ounas (Algeria) e Lozano (Messico). ecco il comunicato:

“La Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che, in occasione della finestra Fifa di settembre 2021, sosterrà in ogni sede la decisione dei propri Club di non rilasciare i calciatori convocati dalle rappresentative nazionali per giocare in paesi al cui rientro in Italia sia previsto l’ isolamento fiduciario in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia di virus Sars – Cov – 2”.