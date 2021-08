Barbano, giornalista: “Osimhen in campo in Napoli-Juventus? Per me sì”

Su Radio Marte, è intervenuto Alessandro Barbano, giornalista, ecco le sue parole: “Osimhen in campo in Napoli-Juventus? Sì, penso di sì. L’accesso agli atti di fatto è un accesso al nulla, di fatto è tutto arbitrario e giustamente ti puoi rifare a situazioni precedenti che forniscono una casistica. Penso che in Appello la decisione debba essere riformata, altrimenti si vuole condizionare il destino del campionato. Abbiamo già visto certe cose, spero che non se ne vedano di più. Resta però il fatto che il modo di procedere delle decisioni è assolutamente privo di garanzie. Questo è un tema completamente sottovalutato, insieme all’aspetto di formazione teorica degli arbitri. Un fischietto scrupoloso, che sa di poter condizionare la gara, dovrebbe poter andare a vedere. Invece, d’istinto si alza il cartellino, com’è accaduto anche con le espulsioni di Dragowski e Zaniolo, palesemente sbagliate. Come si fa a giocare in un calcio in cui ogni arbitro ha il suo metro?”.