Amrabat e Youssouf, trattive al momento “congelate” in casa Napoli

Il Napoli e il mercato, davvero quest’estate un binomio che sta andando in contrasto, per una questione economica e non solo. A centrocampo si cercherà fino all’ultimo di arrivare al calciatore per completare la rosa, ma senza cessioni, si dovrà arrivare alla formula del prestito con diritto di riscatto. I nomi ad oggi sono Amrabat e Youssouf, però sono operazioni congelate visto che i club di appartenenza dicono di no alla formula che vuole la società partenopea. In questo caso è congelata la cessione di Gaetano che Spalletti considera un jolly importante e a gara in corso può spaccare le partite.