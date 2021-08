Spalletti su Ounas ha sentenziato ed è stato molto deciso

Il Napoli ad inizio mercato lo aveva messo sul mercato, poteva essere una fonte economica per sbloccare il mercato in entrata. Mister Spalletti però prima di cederlo voleva visionarlo nei due ritiri di Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro. Ounas alla fine, come riporta il Mattino, resterà in maniera netta nella rosa azzurra per volontà del tecnico di Certaldo. Il franco-algerino ha convinto sul piano tecnico nei test amichevoli, due assist contro il Bayern Monaco, la rete contro il Pescara, ma anche diversi spunti e giocate che hanno fatto ricredere anche la dirigenza partenopea. Nonostante le sirene dalla Turchia e in Italia Torino e Monza, alla fine Ounas resterà per avere fino a Gennaio una freccia in più da sfruttare nelle sfide di campionato ed Europa League.

La Redazione