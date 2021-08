Spalletti con il suo “equilibrio tattico” ha conquistato il pubblico del Maradona

Spalletti ha già conquistato il pubblico del Il calcio diha già conquistato il pubblico del Maradona innanzitutto per l’intensità e la voglia di crederci sempre degli azzurri senza mollare di fronte alle avversità e riuscendo a mantenere sempre la calma: questa la “fotografia” della partita contro il Venezia vinta dal Napoli in inferiorità numerica.

INTENSITÀ E COMPATTEZZA

Napoli che ha avuto la capacità di non disunirsi con un uomo in meno e di non prestare il fianco alle ripartenze della squadra di Zanetti. L’equilibrio, uno dei punti chiave del calcio di Spalletti, una squadra che sappia attaccare ma stando sempre attenta alle marcature preventive e a non allungarsi troppo.

Un Napoli affidabile allo stesso modo sia in fase offensiva che difensiva; come è stato nel match d’esordio contro il Venezia che nonostante l’inferiorità numerica ha subito un solo vero pericolo, il palo esterno colpito da Forte.

La compattezza fondamentale per tenere al meglio il campo, la formula migliore per creare occasioni da gol e limitare i pericoli difensivi. Reparto arretrato dove si sta confermando un leader assoluto Koulibaly, insuperabile contro il Venezia e autore di diverse chiusure decisivo; rapido e potente il difensore senegalese con queste caratteristiche riesce a guidare al meglio la linea a quattro arretrata. Il tutto da fare cercando di tenere l’intensità più alta possibile.